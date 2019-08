Benfica-FC Porto da terceira jornada no sábado 24 de agosto

O primeiro clássico da época entre o campeão Benfica e o FC Porto, referente à terceira jornada da I Liga, decorre em 24 de agosto (sábado), na Luz, divulgou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

A segunda jornada, que abre em 16 de agosto (sexta-feira) com o promovido Famalicão a receber o Rio Ave e encerra em 19 de agosto (segunda-feira), com o Tondela-Portimonense, estende-se por quatro dias e incluiu o Belenenses SAD-Benfica e o FC Porto-Vitória de Setúbal, em 17 agosto (sábado).

A terceira jornada, que inclui o clássico Benfica-FC Porto, pelas 19:00, na Luz, em 24 de agosto (sábado), começa em 23 de agosto (sexta-feira), com os jogos Vitória de Setúbal-Moreirense e Rio Ave-Desportivo das Aves, pelas 19:00 e 21:15, respetivamente.

A ronda conclui-se no domingo com os jogos Marítimo- Tondela (16:00), Portimonense–Sporting (18:30), Gil Vicente-Sporting de Braga (20:30) e Vitória de Guimarães–Famalicão (21:00), estando estes dois últimos sujeitos a alteração em virtude das competições europeias.

A deslocação do Benfica a casa do Sporting de Braga, em 01 de setembro (domingo), pelas 21:00 – sujeito ainda a alteração – constitui o jogo grande da quarta jornada, que inclui as receções do FC Porto ao Vitória de Guimarães (18:30) e do Sporting ao Rio Ave (21:00).

Programa da 2.ª Jornada:

– Sexta-feira, 16 ago:

Famalicão – Rio Ave, 20:30 (Sport TV)

– sábado, 17 ago:

Moreirense – Gil Vicente, 16:30

Belenenses SAD – Benfica, 19:00 (Sport TV)

FC Porto – Vitória de Setúbal, 21:30 (Sport TV)

– Domingo, 18 ago:

Paços de Ferreira – Santa Clara, 16:00 (Sport TV)

Desportivo das Aves – Marítimo, 16:00 (Sport TV)

Vitória de Guimarães – Boavista, 18:30 (Sport TV)

Sporting – Sporting de Braga, 21:00 (Sport TV)

– Segunda-feira, 19 ago:

Tondela – Portimonense, 20:15 (Sport TV)

Programa da 3.ª Jornada:

– Sexta-feira, 23 ago:

Vitória de Setúbal – Moreirense, 19:00 (Sport TV)

Rio Ave – Desportivo das Aves, 21:15 (Sport TV)

– Sábado, 24 ago:

Santa Clara – Belenenses SAD, 16:30 (Sport TV)

Benfica – FC Porto, 19:00 (BTV)

Boavista – Paços de Ferreira, 21:30 (Sport TV)

– Domingo, 25 ago:

Marítimo – Tondela, 16:00 (Sport TV)

Portimonense – Sporting, 18:30 (Sport TV)

Gil Vicente – Sporting de Braga, 20:30 (Sport TV) a)

Vitória de Guimarães – Famalicão, 21:00 (Sport TV) a)

a) Jogo sujeito a alteração em virtude das competições europeias.

Programa da 4.ª Jornada:

– Sexta-feira, 30 ago:

Moreirense – Portimonense, 19:00

Belenenses SAD – Boavista, 21:15 (Sport TV)

– Sábado, 31 ago:

Paços de Ferreira – Marítimo, 16:30 (Sport TV)

Desportivo das Aves – Famalicão, 16:30 (Sport TV)

Sporting – Rio Ave, 19:00 (Sport TV)

Gil Vicente – Vitória de Setúbal, 21:30 (Sport TV)

– Domingo, 01 set:

Tondela – Santa Clara, 16:00 (Sport TV)

FC Porto – Vitória de Guimarães, 18:30 (Sport TV)

Sporting de Braga – Benfica, 21:00 (Sport TV) a)

a) Jogo sujeito a alteração em virtude das competições europeias.