Motociclismo Miguel Oliveira com teste “bastante positivo” em Brno Por

Depois de ter conseguido o 13º lugar no Grande Prémio da República Checa Miguel Oliveira permaneceu em Brno para um dia de testes coletivos de MotoGP.

O pilto português da KTM Red Bull Tech 3 pôde rodar com uma RC16 com especificações semelhantes às da motos de fábrica tripuladas por Pol Espargaro e Johann Zarco.

No total Miguel completou 54 voltas, ficando apenas a 0,466s do top dez do pelotão da categoria ‘rainha’ do motociclismo mundial, e foi 0,799s mais rápido do que o seu companheiro de equipa, Hafizh Syahrin.

“No geral foi um dia bastante positivo. Ficamos muito, muito próximos do topo e meio da tabela de tempos, mas o objetivo não era fazer uma volta rápida, pois queríamos apenas experimentar componentes que a equipa de fábrica nos forneceu e que se relacionam com o quatro e algumas coisas no motor”, explicou o piloto de Almada.

Oliveira garante também que se tratam de “pequenos detalhes que, em si, não fazem uma grande diferença”. Daí que acabe por não ser muito significativo o facto do mais rápido ter sido Fabio Quatararo, da Yamaha Petronas STR, que foi 12 milésimas mais rápido que Maverick Viñales e Valentino Rossi nas Yamaha oficiais.