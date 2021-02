Desporto Benfica cola-se ao SC Braga após vencer Famalicão Por

O Benfica venceu hoje o Famalicão, por 2-0, em jogo a contar para a 18.ª jornada da I Liga, realizado no Estádio da Luz, num encontro que assinalou o regresso do treinador Jorge Jesus, recuperado da covid-19.

Darwin abriu a contagem logo aos três minutos, com Otamendi a estabelecer o resultado final ainda na primeira parte, aos sete minutos.

Com o triunfo, o Benfica chegou aos 37 pontos e colou-se ao SC Braga no terceiro lugar, a três pontos do FC Porto e a oito do Sporting, que entra em campo amanhã, visitando o Gil Vicente.