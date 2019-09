Motores Baltar decidiu títulos nacionais de karting Por

O Campeonato de Portugal de Karting KIA guardou a maior parte das suas decisões para a derradeira prova da época, que decorreu no passado fim de semana no Kartódromo de Baltar.

Esta quinta ronda da competição, organizada pelo Cube Automóvel do Minho consagrou Hugo Marreiros como Campeão absoluto X30 Super Shifter, Rodrigo Ferreira como campeão X30 Super Shitfer Sénior, Luís Alves campeão Júnior, Maria Germano Neto campeã Cadete e Romeo Mello campeão de Iniciação.

A categoria X30 Super Shifter, teve emoção até ao final na luta pelo título. Rodrigo Ferreira estava em boa posição para assegurar o título absoluto, rodando no segundo lugar da Final (atrás de Yohan Sousa), quando o seletor da caixa de velocidades cedeu, obrigando o portuense a abandonar.

Yohan Sousa voltou a mostrar a sua classe, repetindo o triunfo que já tinha obtido em Fátima, apesar de não estar inscrito no campeonato. Miguel Ramos terminou a 0,733s do piloto do Entroncamento e foi o segundo classificado da geral e da Sénior, na frente de Ricardo Borges, que também estava em condições de discutir o título absoluto e da Sénior.

Com o quarto lugar, fruto de uma penalização de cinco segundos por danos na carenagem frontal, Hugo Marreiros sagrou-se campeão nacional absoluto e da Master, no final de uma época muito competitiva e que abre excelentes perspetivas para a Taça de Portugal, em Palmela. Apesar da desistência, Rodrigo Ferreira conseguiu assegurar o título da X30 Super Shifter Sénior, depois de João Dias já ter feito o mesmo na X30 Super Shifter Gentleman na ronda anterior, em Viana do Castelo.

Na categoria X30, a classificação está suspensa desde a prova de Viana do Castelo, devido ao apelo de um concorrente, mas Guilherme de Oliveira confirmou o seu favoritismo com mais uma exibição praticamente perfeita em Baltar, vencendo as duas mangas de qualificação e a Final. Gabriel Caçoilo terminou a apenas 0,180s do piloto de Vila Nova de Gaia.

Já na Júnior assistiu-se a uma das mais emocionantes corridas do fim de semana. Após dividirem as vitórias nas mangas de qualificação (Luís Alves tinha sido o mais rápido nos treinos cronometrados), Ivan Domingues e Luís Alves rodaram juntos durante toda a final, com a vitória e a volta mais rápida a ficarem para o piloto de Leiria, enquanto o piloto de Guimarães festejava o seu quarto título nacional, depois de já ter sido campeão na Cadete (2015) e Juvenil (2016 e 2017).

Na categoria Juvenil, Adrian Malheiro já tinha assegurado a revalidação do seu título em Viana do Castelo, mas o luso-espanhol voltou a ganhar a prova em Baltar, desta feita após forte oposição de José Pinheiro, o novo vice-campeão nacional, e Pedro Barbosa, que voltou a mostrar a sua evolução ao dar réplica aos dois principais protagonistas da categoria.

Noah Monteiro e Maria Germano Neto eram os candidatos ao título na categoria Cadete e foi a piloto de Guimarães a tornar-se campeã nacional, depois de um segundo lugar na Final de Baltar. A piloto minhota, que tinha sido colocada fora de prova na ronda anterior, em Viana do Castelo, terminou a Final atrás de Santiago Alves, que assim repetiu o triunfo obtido em Leiria, confirmando também o seu terceiro lugar no campeonato.

Noah Monteiro foi um meritório vice-campeão, no final de uma corrida onde fez uma notável recuperação até ao sexto lugar (largou de 14.º). Rodrigo Seabra foi outro dos destaques do fim de semana, subindo ao pódio pela primeira vez este ano e obtendo ainda a volta mais rápida da corrida (55,933s).

Os mais jovens pilotos do Karting nacional proporcionaram uma intensa – mas leal – discussão pelo título da categoria Iniciação. Romeu Mello chegou a Baltar na frente do campeonato, mas foi o seu principal adversário, Guilherme Morgado, a vencer as duas mangas de qualificação e a Final, com os dois jovens pilotos a mostrarem grande fair play ao longo do fim de semana.

Na pontuação final, Romeu Mello sagrou-se campeão nacional, na frente Guilherme Morgado, enquanto Xavier Lázaro também terminou a época em excelente plano, conseguindo o melhor tempo nos treinos cronometrados e o terceiro lugar na Final de Baltar.

A caravana do Karting nacional vai agora preparar a edição de 2019 da emblemática Taça de Portugal de Karting Tranquilidade, agendada para os dias 2 e 3 de novembro, sob a organização do Kart Clube de Lisboa.