Baja Vindimas do Alentejo com excelente lista de inscritos

A um mês da realização da prova, a Baja TT Vindima do Alentejo regista já uma excelente adesão, a ter em conta a lista de inscritos.

O evento do Clube de Promoção de Karting e Automobilismo (CPKA) disputa-se entre 6 e 8 de setembro no Baixo Alentejo, e irá contar para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, para além da Taça de Portugal para SSV, Moto e Quad.

A organização confirmou a presença de alguns nomes sonantes da modalidade, entre os 47 SSV , 12 motos, nove quads e 26 carros já inscritos, sendo que nos SSV a participação mais aguardada é a do brasileiro Reinaldo Varela, vencedor do Rali Dakar 2028 nessa vertente.

Mas também não vão faltar os habituais animadores do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, nomeadamente o Campeão Nacional João Monteiro, o líder do campeonato Pedro Santinho Mendes, Mário Franco, João Dias ou Nuno Madeira.

João Ramos, o atual campeão nacional e líder do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, figura entre os na competição dos automóveis aos comandos da sua competitiva Toyota Hilux Overdrive, bem como o atual segundo classificado do Campeonato de Espanha da especialidade, Gerard Subirats, Luis Recuenco no Mini All 4 Racing, Nuno Matos, Miguel Casaca, Paulo Rui Ferreira, César Sequeira ou Paulo Rui Ferreira.

A prova vai percorrer pistas nos concelhos de Beja, Aljustrel, Castro Verde e Mértola, prevendo-se lutas intensas nas várias competições em confronto. “Queremos organizar no Baixo Alentejo uma competição de todo-o-terreno que nos traga à memória a mítica prova Montes Alentejanos”, diz o presidente do CPKA.

Humberto Silva destaca o facto da região ser “excelente para a prática da modalidade” e acredita que a sua organização está “em condições para realizar uma competição que cumpra todos os requisitos para que seja uma excelente corrida do agrado de todos e que nos próximos anos possa crescer e atrair cada vez mais pilotos”.