Motociclismo “Um dia muito positivo” para Miguel Oliveira no Red Bull Ring Por

O sétimo registo conseguido por Miguel Oliveira no primeiro dia de treinos do Grande Prémio da Áustria de MotoGP deixou-o bastante satisfeito, pois isso representa as melhorias que a equipa Tech3 realizou na KTM # 88.

Uma volta em 1m24,326s mostrou que o piloto português está mais próximo dos mais rápidos do pelotão no Red Bull Ring do que tem sucedido até agora na temporada. De tal forma que Miguel só falhou o estatuto de melhor representante da KTM por 0,410s.

Este desempenho, embora não decisivo, é um forte estímulo para o piloto de Almada e para a sua equipa, mostrando que o dia testes recentemente realizado em Brno ajudou a acelerar um pouco a progressão.

“No geral foi um dia muito positivo. Conseguimos fazer um bom segundo treino livre, com um bom ritmo e finalmente na última tentativa com uma boa volta que nos permitiria entrar na Q2 provisória, o que nos sucede pela primeira vez numa sexta-feira”, disse Miguel Oliveira após a segunda sessão de treinos livres.

Para o dia sábado o piloto da KTM # 88 está otimista: “Temos ainda amanhã para melhorar, o que espero que aconteça. Conseguir este resultado agradável para a equipa é muito moralizador para todos”.