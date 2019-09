Motores Nuno Madeira na Baja TT Vindimas do Alentejo “para testar e ganhar ritmo” Por

Nuno Madeira é mais um dos pilotos do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno a marcar presença na Baja Tt Vindimas do Alentejo.

Tendo como navegador Filipe Serra, o Campeão Nacional em 2016 vai alinhar aos comandos do Kia Sportage TT na prova que se vai disputar este fim de semana nos concelhos de Beja, Castro Verde, Mértola e Aljustrel.

Para Nuno Madeira o objetivo desta participação no evento do CPKA é o de “fazer uma prova durante o verão”. E “dado o cancelamento da prova do Douro tinha duas opções: realizar a Baja Aragon ou a Baja TT Vindimas do Alentejo”. Ainda se inscreveu em Aragon, mas depois percebeu “que a prova não tinha prólogo e que o primeiro dia não tinha reagrupamento”.

Assim o piloto da SGS Car decidiu-se pelo evento alentejano. “Como é uma jornada extra campeonato estou apostado em rolar, testar ganhar ritmo e apesar da concorrência forte que nos espera quero acreditar que será possível lutar pelas primeiras posições”, explica.

A Baja TT Vindimas do Alentejo, começa esta sexta-feira com as habituais verificações técnicas e administrativas a que se segue uma animada cerimónia de partida. Desportivamente a prova arranca amanhã com o prólogo de 6,2 km, com traçado inédito especialmente desenhado para esta corrida. De tarde realiza-se o primeiro setor seletivo com 150 quilómetros. No domingo os pilotos deverão repetir o troço de 150 km disputado no dia anterior.