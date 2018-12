Aviso amarelo nas Flores e no Corvo devido a chuva forte

As ilhas das Flores e Corvo, nos Açores, vão estar sábado sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) devido à passagem de uma superfície frontal fria, com atividade moderada a forte.

Entre as 00:00 e as 12:00 locais, as ilhas que compõem o grupo ocidental vão ser afetadas por períodos de chuva e aguaceiros por vezes fortes, existindo condições favoráveis à ocorrência de trovoadas.

O aviso amarelo é o terceiro em termos de gravidade numa escala de cinco sendo relativo a situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda, entre outras medidas, que se mantenha limpos os sistemas de drenagem, bem como os adjacentes às residências e que não se circule sem necessidade.

Alerta-se ainda que, em locais não pavimentados, as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros.