Avançado brasileiro Rodrygo promete “dar muitas alegrias” ao Real Madrid

O jovem futebolista brasileiro Rodrygo, de 18 anos, garantiu hoje, durante a apresentação como jogador do Real Madrid, que quer “dar muitas alegrias aos adeptos” do clube, com o qual tem contrato até 2025.

“Quero agradecer ao presidente Florentino Pérez e aos adeptos a confiança que demonstraram no meu trabalho, espero dar-lhes muitas alegrias” disse o avançado.

O presidente do Real Madrid referiu-se ao brasileiro como “um dos jovens prodígios” que marcam o “presente e o futuro do futebol”.

Rodrygo foi contratado pelo clube espanhol ao Santos em junho de 2018, com o acordo de que só ingressaria no Real Madrid no início da época 2019/20.