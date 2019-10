Hoje é dia 11 de outubro, nasce Sir Bobby Charlton, um dos melhores jogadores de sempre Por

A 11 de outubro de 1937 nasce em Ashington, Inglaterra, um homem que se tornaria eterno na história do futebol mundial. Chama-se Sir Bobby Charlton, o habilidoso inglês, mestre do drible e, acima de tudo, exemplo de fair-play.

Hoje é dia de recordar um dos grandes nomes do futebol mundial, o habilidoso médio-ofensivo Bobby Charlton, que se destacou pela notável visão de jogo e pela forma fulminante como concluía as ações ofensivas que construía desde o meio-campo.

Inspirado em Stanley Matthews – ídolo de quase todos os jovens ingleses apreciadores de futebol – Charlton era também um verdadeiro ‘gentleman’, que privilegiava o fair-play.

Bobby Charlton é considerado um dos melhores jogadores da história mundial. Membro de uma família com fortes ligações ao futebol, fez parte da seleção inglesa que se sagrou campeã do mundo em 1966, juntamente com o seu irmão Jack Charlton.

Formou-se no Manchester United, estreando-se na equipa principal em 1954, apontando dois golos. Na segunda temporada foi campeão inglês e só não se sagrou campeão europeu porque o United caiu aos pés do todo-poderoso Real Madrid de Di Stéfano.

Charlton sobreviveu à queda do avião onde seguia a equipa do Manchester United, em fevereiro de 1958. Oito jogadores morreram e Bobby ficou ferido com gravidade.

Em 1966, já depois de ter participado na ascensão do Manchester, recebeu a Bola de Ouro da France Football, que o elegeu como melhor jogador europeu.

O título europeu com o United chega em 1968, dois anos depois de, ao serviço da seleção inglesa, se ter sagrado campeão do mundo, num trajeto vitorioso do qual consta a eliminação de Portugal, liderado por Eusébio, nas meias-finais.

Bobby deixou o Manchester United em 1973, participando em 758 partidas (recorde só batido pelo galês Ryan Giggs, em 2008) e com 249 golos marcados (recorde que se mantém até hoje).

Em 1974, recebe o título de ‘Sir’, entregue pela Rainha Isabel II, e no ano seguinte termina a carreira profissional, no modesto Waterford United. Hoje, no dia do seu aniversário, é homenageado.

Nasceram a 11 de outubro Andreas Gryphius, escritor alemão (1616), Samuel Clarke, filósofo inglês (1675), Eleanor Roosevelt, mulher do Presidente dos EUA Franklin Roosevelt (1884), François Mauriac, escritor francês (1885), Jerome Robbins, realizador norte-americano (1918), Bobby Charlton, futebolista inglês (1937), Neil Buchanan, ator, apresentador e artista britânico (1961), e Joan Cusack, atriz norte-americana (1962).

Nasceram neste dia Ferdinand Einstein, matemático alemão (1852), James Prescott Joule, físico inglês (1889), Anton Bruckner, compositor austríaco (1896), Otto da Baviera, rei da Baviera (1916), Theodore Lyman, físico norte-americano (1954), Jean Cocteau, escritor e realizador francês (1963), Uwe Barschel, político alemão (1987), e Jörg Haider, político de extrema-direita austríaco (2008).