Avança providência cautelar para impedir Festa do Avante

O presidente do Palmelense Futebol Clube, Carlos Valente, que também fornece equipamento para festivais e discotecas, avançou com uma providência cautelar para impedir a realização da Festa do Avante, adianta a SIC Notícias.

O juiz que recebeu a providência terá agora de a analisar e chamar os organizadores para, depois, decidir se dá ou não razão a Carlos Valente.

Se for dada razão a Carlos Valente, a Festa do Avante fica proibida de se realizar nesta ano, ainda que os comunistas – organizadores do evento – possam contestar a decisão em recurso.

O tema tem estado na ordem do dia na política nacional.

O presidente do PSD, Rui Rio, criticou o Governo e o PCP por darem um “mau exemplo ao país” com a realização da Festa do Avante.

Jerónimo de Sousa já assegurou que o PCP não perspetiva avançar com a realização da Festa do Avante no sentido de ter proveitos financeiros.

O líder dos comunistas sublinhou, recentemente, que a sua realização e eventual sucesso representará um incentivo para “combater o medo e a resignação” no contexto da pandemia.

O secretário-geral do PCP já anteriormente destacou que estão a ser criadas condições para que a festa se realize.

A Festa do Avante está marcada entre os dias 4 e 6 de setembro, na Quinta da Atalaia, no Seixal.