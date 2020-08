Nas Notícias “Não se faz a Festa do Avante para garantir o privilégio ou ganhos financeiros”, assegura Jerónimo Por

Jerónimo de Sousa assegurou que o PCP não perspetiva avançar com a realização da Festa do Avante! no sentido de ter proveitos financeiros.

“Não se faz a Festa para garantir o privilégio ou ganhos financeiros, como caluniosamente se insinua”, assegura Jerónimo de Sousa.

Em declarações numa ação junto de comunistas, no Algarve, Jerónimo de Sousa sublinhou ainda que a sua realização e eventual sucesso representará um incentivo para “combater o medo e a resignação” no contexto da pandemia.

Jerónimo de Sousa garantiu ainda que o PCP e os seus elementos saberão “preparar a Festa com as medidas de proteção necessárias”.

Recentemente, Jerónimo de Sousa recusou também a ideia de que seja uma “manifestação de teimosia” em querer avançar com a realização da Festa do Avante! e assegura que vão ser avaliadas todas as possibilidades.

O secretário-geral do PCP já anteriormente destacou que estão a ser criadas condições para que a festa se realize.

A Festa do Avante! está marcada entre os dias 4 e 6 de setembro, na Quinta da Atalaia, no Seixal.