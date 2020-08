Nas Notícias Festa do Avante é “um mau exemplo ao país”, critica Rui Rio Por

O presidente do PSD, Rui Rio, criticou o Governo e o PCP por darem um “mau exemplo ao país” com a realização da Festa do Avante.

“Estamos no Minho, quantas romarias não foram canceladas este ano, e bem, justamente por causa de algo que o PCP e o Governo neste aspeto não estão a respeitar?”, questionou o responsável social-democrata, em Ponte de Lima, à margem de uma visita à Santa Casa da Misericórdia local.

“As responsabilidades são repartidas entre o Governo e o Partido Comunista”, no entender de Rui Rio.

O partido foi “muito prepotente” por insistir na realização do evento e o Governo demonstrou incoerência, acusou.

“Em algumas coisas, é muito rigoroso e, noutras, não tem rigor nenhum”, explicou.

“Era bem prudente que o PCP fizesse o que todos os demais partidos fizeram, que foi cancelar festas desse género, e era prudente, também, que o Governo não permitisse aquilo que se tem visto no Partido Comunista, que é o quero, posso e mando. Não há quero, posso e mando. Estamos em democracia, não estamos na União Soviética”, insistiu Rui Rio.

O presidente do PSD lembrou que vão estar “33 mil pessoas” na Festa do Avante, número que torna “quase impossível” respeitar as regras sanitárias.

“Resta saber se à entrada as pessoas não se cruzam, à saída não se cruzam e se lá, no terreno, andam a dois metros de distância uns dos outros. É óbvio que isso não vai acontecer. É inevitável que no decorrer da festa vão acabar por se juntar”, concluiu.