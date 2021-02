Nas Notícias PCP cancela comício do centenário devido à pandemia Por

O PCP, que recusou cancelar a Festa do Avante (em setembro de 2020) e o congresso (em novembro) devido à pandemia, anunciou hoje o cancelamento do comício do centenário, previsto para 6 de março, devido… à pandemia.

Em substituição do comício, agendado para o Campo Pequeno, em Lisboa, os comunistas vão realizar 100 ações, distribuídas por todo o país.

O cancelamento do comício do centenário foi confirmado num artigo publicado hoje no Avante, com o partido a explicar que “se considerou nas condições atuais não ser adequado realizar” a iniciativa.

O comício tinha sido anunciado há cerca de um ano, quando o PCP festejou o 99.º aniversário, no último comício do partido antes do confinamento de março de 2020.

Nas 100 ações a promover para assinalar o centenário, “serão garantidas as condições sanitárias, dando mais uma prova de que é possível continuar a intervir e a lutar e ao mesmo tempo proteger a saúde”, frisou o PCP.

Criado em 1921, o Partido Comunista Português teve até hoje cinco secretários-gerais. O líder mais emblemático foi Álvaro Cunhal, que liderou os comunistas entre 1961 e 1992. Jerónimo de Sousa, que sucedeu a Carlos Carvalhas, lidera o PCP desde 2004.