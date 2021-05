Nas Notícias “Abriu-se a fenda na muralha pelas mãos do Partido Socialista” Por

Jerónimo de Sousa recua até 1976, numa intervenção parlamentar ao estilo de aula de história sobre a origem dos contratos a prazo.

O combate à precariedade laboral, já se sabe, é uma luta do PCP. Mas estará o PS ao lado dos trabalhadores? A pergunta é feita pelos próprios comunistas. E a resposta é dada por Jerónimo de Sousa, deputado que confronta os socialistas com medidas que não evitam essa precariedade.

O secretário-geral do PCP, numa intervenção parlamentar ao estilo de aula de história, confronta o PS com as suas contradições, na visão de Jerónimo de Sousa.

“O PS defensor dos trabalhadores… Bom, o problema é que eu estou aqui há demasiado tempo, talvez, e conheço perfeitamente a posição que o Partido Socialista tem tido em algumas matérias laborais, em que se demarcam das bancadas da direita. Mas, com o conhecimento que tenho, com a memória que tenho, lembro-me, por exemplo, dos contratos a prazo”, enquadra Jerónimo.

“Abriu-se a fenda na muralha pelas mãos do Partido Socialista”, acusa.

Eis as imagens de uma intervenção marcante: