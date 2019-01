Autoridades apanham suspeito de roubar quadro em Moscovo e recuperam obra

As autoridades russas detiveram um homem acusado de ter roubado, no domingo, uma pintura do século XIX na Galeria Tretyakov, em Moscovo, em plena luz do dia e disfarçado de segurança.

O museu, um dos principais da capital russa, anunciou na noite de domingo, em comunicado, que uma obra do pintor russo Arkhip Kouïndji tinha sido roubada por volta das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), quando a galeria estava aberta ao público.

A pintura, que representa o Monte Aï-Petri, na Crimeia, feita entre 1898 e 1908, foi encontrada pela polícia escondida num estaleiro, de acordo com um comunicado do Ministério do Interior da Rússia.

O homem, de 31 anos, acusado de estar por detrás do roubo foi preso numa vila nos arredores de Moscovo.

“No momento do roubo, a segurança da galeria, garantida por elementos da Guarda Nacional e por funcionários do serviço de segurança do museu, estava a funcionar normalmente”, relatou a Galeria Tretyakov no domingo, acrescentando que as medidas de controlo foram reforçadas.

Na altura, testemunhas disseram ter visto um jovem a remover a pintura da parede e explicaram que apenas depois perceberam que tinham assistido a um roubo.

A Galeria Tretyakov tem em exibição até ao final de fevereiro uma mostra dedicada a Arkhip Kouïndji, com mais de 120 das suas obras.

No final de maio, um homem de 37 anos vandalizou (partindo o vidro de proteção) uma das mais famosas pinturas da galeria, representando Ivan, o Terrível, a matar o filho, da autoria de Ilia Repin.

Fundada em 1856, a Galeria Tretyakov tem uma das coleções mais ricas da Rússia.

Entre as obras-primas estão algumas de Marc Chagall, Vassily Kandinsky e o famoso “Quadrado Preto sobre um Fundo Branco”, de Kazimir Malevitch.