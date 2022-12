Mundo “Façamos um Natal mais humilde e enviemos o que pouparmos ao povo da Ucrânia que tanto precisa” Por

Papa envia mensagem ao mundo em tempo de festividades natalícias

O Papa Francisco enviou um apelo ao mundo para que encare de forma diferente a quadra natalícia e procure fazer algumas poupanças no que toca a presentes, tendo na lembrança o povo da Ucrânia, que desde fevereiro de 2022 enfrenta a invasão russa no seu território.

“É belo festejar, mas baixemos um pouco o nível das despesas e façamos um Natal mais humilde, com presentes mais humildes e enviemos o que pouparmos ao povo da Ucrânia que tanto precisa”, pediu o Papa Francisco.

O Santo Padre referiu que os ucranianos “sofrem muito, passam fome, têm frio e muitos morrem por falta de médicos e enfermeiros”.

“Não esqueçamos: o Natal sim, em paz com o Senhor, sim. Mas com os ucranianos no coração e façamos por eles um gesto concreto”, insistiu o Papa Francisco, citado pela Renascença, após a Audiência geral das quartas-feiras, no Vaticano.

O Papa Francisco tem veiculado várias mensagens de apelo à paz e ao fim da invasão russa em território ucraniano.