Economia “Auditorias são como as sondagens, valem o que valem”, diz Rui Rio sobre o Novo Banco Por

O presidente do PSD, Rui Rio, desvalorizou a auditoria externa ao Novo Banco e considerou estranho “que se fale mais do BES do que do Novo Banco”.

Segundo essa auditoria, o Novo Banco, resultante da resolução do BES, apresentou perdas líquidas de 4042 milhões de euros.

A mesma auditoria revelou, de acordo com a informação divulgada pelo Governo, “um conjunto de insuficiências e deficiências graves” até 2014.

Rui Rio desvalorizou a auditoria e considerou “estranho” que, ao invés de se tentar perceber quanto dinheiro público foi verdadeiramente injetado no Novo Banco, se continue a falar do BES.

“A auditoria não conheço, estranho que se fale mais do BES do que do Novo Banco, o que está em cima da mesa para nós pagarmos é Novo Banco, o BES está pago e entregue à justiça”, sustentou.

Para o presidente do PSD, a ‘verdadeira’ auditoria ao Novo Banco seria uma investigação conduzida pelo Ministério Público.

“Aquilo que eu suspeito é que, nós contribuintes, e, portanto, o Estado tem pago uma fatura que vai muito para lá daquilo que era justo que acontecesse. E isso é que era preciso que uma auditoria apurasse, sendo certo que as auditorias são um bocado como, desculpem-me dizer, isto é polémico, como as sondagens, valem o que valem”, afirmou, lembrando que a banca “estava praticamente falida” sem que as auditorias o revelassem.

“O Novo Banco também está doente e os contribuintes ficam também doentes por causa disso”, concluiu.