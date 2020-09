Mundo Vídeo: Médico salva paciente com covid-19 que ia saltar da janela do hospital Por

Um médico de um hospital em Jabalpur, na Índia, impediu que um paciente, infetado com covid-19, saltasse pela janela.

Após uma breve conversa, o médico conseguiu agarrar e levantar o paciente, já no parapeito exterior do quarto, no Hospital Netaji Subhash Chandra Bose Medical College.

Ao mesmo tempo, enquanto aguardavam pela chegada da polícia, que tinha sido alertada para o caso, vários populares estendiam um pano para tentar amparar a queda do homem, caso ele saltasse.

Ainda com alguma relutância, o paciente foi levado para dentro do quarto.

Veja o vídeo.