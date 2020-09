Nas Notícias Portugal com mais duas vítimas mortais e 231 novos casos de infeção Por

Portugal regista nesta terça-feira mais duas vítimas mortais e 231 novos casos de infeção, de acordo com o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais duas mortes por covid-19 e 231 casos de infeção, segundo dados da DGS, apresentados nesta terça-feira.

As duas vítimas mortais foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza agora 30 040 casos (mais 119 do que ontem) e 668 mortos.

Desde o início da pandemia até hoje, registam-se em Portugal 58 243 casos de infeção e 1824 mortes.