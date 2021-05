Nas Notícias PSD “não vai a caminho do socialismo, mas não é de direita”, afirma Rui Rio Por

O presidente do PSD, Rui Rio, posicionou hoje o partido “ao centro” do espetro político português, garantindo que “não é um partido de direita”, mas também “não vai a caminho do socialismo”.

No encerramento da III convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL), depois de já terem discursado os líderes da Iniciativa Liberal, do CDS-PP e do Chega, Rui Rio comentou que, se essa convenção fosse “um congresso das direitas”, ele provavelmente seria 2barrado à entrada”.

“Ainda não tinha entrado na sala, olhei para o ecrã e sosseguei porque não dizia ali congresso das direitas. Se dissesse eu não poderia entrar, teria provavelmente sido barrado logo à entrada”, afirmou.

“O PSD não é um partido de direita. Agora, não vai a caminho do socialismo, mas é um partido de centro, tem pessoas mais à direita, o que não tem problema nenhum, mas não é um partido de direita”, insistiu Rui Rio.

Para o líder social-democrata, que fez questão de deixar “um cumprimento especial” a Pedro Passos Coelho (ex-presidente do PSD), os conceitos de direita e esquerda têm evoluído, mas “ainda há algumas coisas que as distinguem”.