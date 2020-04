Motores Atuais motores dos WRC vão ser mantidos quando se mudar para os híbridos Por

Os motores dos atuais World Rally Cars (WRC), categoria principal do Campeonato do Mundo de Ralis, vão ser mantidos quando a competição mudar para a regulamentação híbrida em 2022.

Com o intuito de reduzir os custos, os blocos 1.6 litros turbo usados pelos Hyundai i20 Coupé WRC, Toyota Yaris WRC e Ford Fiesta RS WRC vão ver a sua vida prolongada por mais alguns anos.

No Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel (FIA) realizado esta semana foi decidido manter os atuais motores dos WRC, apesar de ter sido discutido o possível recurso aos menos potentes e mais acessíveis propulsores dos R5, aqueles que disputam as vitórias nos vários campeonatos nacionais, incluindo o português.

Mas a FIA anunciou medidas que visam reduzir o desenvolvimento e os custos de rodagem dos atuais motores dos WRC, coom o turbo a ser simplificado, com as equipas a terem de alugar um número reduzidos de blocos por ano.

Haverá um fornecedor único do sistema híbrido – a sociedade Compact Dynamics – para as épocas entre 2022 e 2024. Uma empresa alemã que já está presente na Fórmula E, na Fórmula 1 e no Campeonato do Mundo de Resistência.