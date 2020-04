Motores Diretor da M-Sport Ford alerta para não se recuar nos híbridos no WRC Por

Richard Millener, o diretor da equipa M-Sport Ford, defende que não se deve atrasar o caminho do Campeonato do Mundo de Ralis em direção à hibridização.

A mudança de paradigma no WRC está prevista para 2022, e para Millener a disciplina já vai ‘atrasada’, e por isso ‘virar-se’ para os híbridos.

“Não vai ser fácil, mas considero que vamos na boa direção”, considerou o homem que dirige a equipa de Dovenby numa entrevista à revista especializada Auto Hebdo, reforçando: “Atualmente estamos atrasados, por isso chegou à altura de nos virarmos para os híbridos”.

Richard Millener enfatiza que “todos os construtores têm a sua própria visão sobre o assunto”, mas que “é preciso conseguir qualquer coisa que convenha a toda a gente. Antes de tentar atrair outras marcas, o que não irá conseguir-se antes de 2023 ou 204, é importante fazer com que as equipas que presentes se mantenham”.

O chefe da M-Sport-Ford também adiantou estar já a trabalhar para os futuros regulamentos, com um sistem híbrido que foi confiado à Compact Dynamics. “O que teremos de avaliar é reunir todas as condições para nos lançar em tal projeto. Já iniciamos o nosso trabalho em certos setores. Se no começo devemos ter dois anos, não nos restam mais do que 18 meses mais ou menos”, confessa.

Millener diz que será fácil, mas que é imperioso ter o carro a rodar ainda em 2021, “de modo a dispor de um ano completo de testes. Mas tal não será fácil”. E acentua: “No tempo para que os regulamentos estejam em prática perdemos provavelmente seis meses… mas isso pode-se ainda agravar. Falta saber com conseguiremos recuperar esse atraso”.