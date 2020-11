Desporto “Às vezes é preciso alimentar qualquer coisinha do Benfica. Eu percebo”, diz Jorge Jesus Por

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, assegurou que vai proceder a algumas alterações no jogo frente ao Rangers devido ao calendário apertado que a equipa tem enfrentado.

“Vamos mexer, até porque há jogadores que nunca foram substituídos. A minha experiência e a minha conversa com eles é que vai permitir saber quem é que vai subir ao terreno de jogo”, adiantou.

Aos jornalistas, o técnico explicou que será um jogo “difícil para o Benfica mas também será para o Rangers” e explicou ainda que conhece “bem” esta formação escocesa.

“Eles têm uma forma jogar na construção e na decisão que não é fácil de parar. É preciso ter conhecimento posicional. Face ao sistema dos adversários temos de, não fugindo às nossas ideias, estar bem posicionados”, comentou, dizendo que Everton Cebolinha deverá jogar na quinta-feira.

Na conversa com os jornalistas, Jesus foi também questionado sobre a questão de, alegadamente, proibir os jogadores do Benfica de executarem gestos de fair-play durante os jogos a partir de agora e garantiu que essa situação não se irá verificar nos palcos europeus, apenas internamente.

“Nas competições europeias essa questão do antijogo não se coloca. As equipas jogam com o seu valor táctico, tanto defensivo como ofensivo, sem apostar tanto nas faltas e no antijogo. No Brasil o jogador está no relvado e não se para o jogo, aqui no futebol português é diferente. Acontece este tipo de coisas nos países com o futebol menos evoluído”, criticou.

O treinador do Benfica explicou ainda que, em Portugal, as equipas recorrem muito a estas situações para quebrarem o ritmo das partidas e fazem muitas faltas.

“Não há uma nenhuma equipa na Liga Europa que vá fazer 31 faltas. Mas pronto já lá vai o jogo do campeonato e temos de virar agulhas para o Rangers. Nós temos a certeza e a convicção de que podemos ganhar a este adversário.”

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Rangers, Jorge Jesus foi ainda questionado sobre o estado de espírito do médio Gabriel e assegurou que o brasileiro “não está chateado com nada”.

“Às vezes é preciso alimentar qualquer coisinha do Benfica. Eu percebo”, disse o treinador do Benfica aos jornalistas.

O Benfica recebe o Rangers, nesta quinta-feira, em jogo a contar para a terceira jornada do Grupo D da Liga Europa.