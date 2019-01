Arsenal perde no terreno do West Ham e pode ser alcançado pelo Manchester United

O Arsenal perdeu hoje por um golo sem resposta na visita ao West Ham, e já não ganha um jogo fora de casa para a liga inglesa de futebol desde novembro, podendo ser alcançado no quinto lugar pelo Manchester United.

Num jogo equilibrado, a formação da casa adiantou-se no arranque do segundo tempo (48 minutos) através do defesa irlandês Declan Rice, que aproveitou uma assistência de Samir Nasri, e o marcado não voltou a mexer até ao final do encontro.

O Arsenal já não vence fora desde a deslocação ao estádio do Bournemouth, a 25 de novembro, numa sequência de cinco visitas sem amealhar os três pontos.

Face à derrota de hoje, os ‘gunners’ arriscam-se a ser apanhados no quinto posto da Premier League pelo Manchester United, que se desloca no domingo ao terreno do Tottenham, naquele que é o jogo grande desta jornada por terras de Sua Majestade.