Hoje é dia 6 de fevereiro, dia de eternos: Isabel II é coroada e nasce Bob Marley Por

O dia 6 de fevereiro marca a coroação da Rainha Isabel II, no Reino Unido. Em 1952, a rainha de Inglaterra subiu ao trono, para um longo reinado que perdura. E foi neste dia que nasceu o também eterno Bob Marley.

A 6 de fevereiro de 1294, é colocada a primeira pedra do Castelo do Alandroal, em Évora, construído no reinado de D. Dinis.

Nos EUA, Massachusetts torna-se o sexto estado norte-americano, em 1788, e o território do Tennessee cria a sua primeira Constituição, em 1796. Muitos anos mais tarde, em 1959, no Cabo Canaveral, o primeiro lançamento de um míssil é realizado com sucesso.

Em 1922, é eleito o Papa Pio XI, 260.º papa, que sucedeu o Papa Bento XV. A coroação da Rainha Isabel II, no Reino Unido, dá-se também a 6 de fevereiro, em 1952.

No desporto, destaque para a queda de um avião que transportava jogadores e dirigentes do Manchester United, além de jornalistas e adeptos. O desastre aéreo ocorreu em 1958, em Munique (Alemanha), e deveu-se a uma tempestade de neve.

A 6 de fevereiro de 1985, Steve Wozniak abandona a liderança da Apple, empresa que ajudara a fundar.

No Brasil, uma ocorrência racista ocorrida em 2000 ganha eco na imprensa mundial: um cidadão é espancado até à morte por um grupo de skinheads, em São Paulo. Trata-se do primeiro caso de morte por ódio contra homossexuais, naquele país.

Em 2004, em Moscovo, uma explosão no metropolitano mata 40 pessoas e fere 120. Um homem-bomba leva a cabo o atentado, reivindicado por um grupo terrorista checheno.

Nasceram neste dia o Padre António Vieira, diplomata e escritor português (1608), Ronald Reagan, 40.º presidente dos EUA (1911), e Eva Braun, mulher de Adolf Hitler (1912).

É um dia em que nasceram diversos nomes que se notabilizaram nas Artes: Zsa Zsa Gabor, atriz húngara radicada nos EUA (1917), Bob Marley, cantor e compositor jamaicano (1945), Natalie Cole, cantora norte-americana filha de Nat King Cole (1950), Axl Rose, cantor norte-americano (1962), e Rick Astley, cantor britânico (1966).

A 6 de fevereiro assinalam-se as mortes de Fócio, patriarca de Constantinopla (891), Papa Clemente XII (1740), Carlos II de Inglaterra (1685), e Joseph Priestley, que descobriu o oxigénio (1804).

Foi no dia 6 de fevereiro, em 1989, que morreu a última pessoa a tentar fugir pelo Muro de Berlim (Chris Gueffroy), Falco, músico austríaco (1998), e Gary Moore, guitarrista norte-americano (2011).