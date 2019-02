Hoje é dia 16 de fevereiro, Protocolo de Quioto entra em vigor em 55 países Por

O dia 16 de fevereiro assinala a entrada em vigor do Protocolo de Quioto, em 2005, nos países que rubricaram o acordo. Também a 16 de fevereiro, mas em 2007, em Washington, iniciam-se as discussões que têm como objetivo criar um sucessor ou emenda ao Protocolo, que terminava em 2012.

O Protocolo de Quioto é um tratado internacional, rubricado por 55 países que estabelecia o compromisso de redução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global.

Foi discutido entre diversos países em Quioto, no Japão, em 1997. Em dezembro desse mesmo ano foi aberto para as assinaturas.

Viria a ser ratificado em 15 de março de 1999 e passou a vigorar a 16 de fevereiro de 2005, em 55 países, depois de ratificado pela Rússia (em 2004).

Surgiu para combater o aquecimento global e as alterações climáticas – um dos grandes desafios da Humanidade.

O Protocolo de Quioto expirou em 2012. No entanto, existe já o compromisso da ONU e de alguns países, tendo em vista um novo acordo ou uma emenda no Protocolo de Quioto, que estabelece novas metas, a serem cumpridas a partir de 2012.

As discussões começaram, curiosamente, no mesmo dia: 16 de fevereiro, mas em 2007, em Washington.

Chefes de estado do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, Reino Unido, EUA, Brasil, China, Índia, México e África do Sul estabeleceram um acordo de princípio sobre o futuro do Protocolo de Quioto.

A 16 de fevereiro é também assinalada a assinatura, por Afonso III de Portugal e Afonso X de Castela, da Convenção de Badajoz.

Este acordo, rubricado em 1267, define as fronteiras entre os reinos de Portugal e Leão. A soberania portuguesa do Algarve é assegurada com esta convenção.

Também a 16 de fevereiro, no ano de 1832, Charles Darwin, a bordo do HMS Beagle, na sua volta ao mundo, visita os Penedos de São Pedro e São Paulo.

Em Lisboa, no ano de 1906, são apreendidos os jornais ‘A Paródia’, ‘Novidades’ e ‘O Liberal’, alvo de censura, por críticas feitas ao Governo.

Exatamente 80 anos mais tarde, em 1986, o socialista Mário Soares é eleito Presidente da República, tornando-se o primeiro civil a ocupar o cargo.

Antes, em 1910, inaugura-se o mítico Estádio de Old Trafford, casa do Manchester United, equipa com mais adeptos em todo o mundo, que disputa o campeonato inglês. No Reino Unido, a 16 de fevereiro de 1956, é abolida a pena de morte.

Já em 1959, Fidel Castro torna-se primeiro-ministro de Cuba, após queda do regime de Fulgencio Batista, que ocorrera a 1 de janeiro do mesmo ano. Em 1968, em Haleyville, Alabama, é criado o 911, serviço de emergência dos EUA.

Nasceram a 15 de fevereiro Nitiren Daishonin, o buda original do budismo japonês (1222), Carlos Paredes, guitarrista e compositor português (1925), Kim Jong-il, líder comunista da Coreia do Norte (1941), John McEnroe, carismático ex-tenista norte-americano (1959), e Valentino Rossi, motociclista italiano (1979).

Morreram neste dia D. Afonso III, Rei de Portugal (1279), e Giosuè Carducci, escritor italiano, distinguido com um Prémio Nobel de Literatura (1907).