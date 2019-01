Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

Este domingo, dia 13, o dia será de céu geralmente limpo em Portugal continental, onde o frio se vai continuar a sentir, especialmente durante a noite. Para as ilhas, são esperados períodos de céu com muitas nuvens e possibilidade de aguaceiros nos Açores.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este domingo será de céu geralmente limpo e vento em geral fraco na generalidade do território continental.

As especialistas Ângela Lourenço e Patrícia Gomes antecipam neblina e nevoeiro matinal, em especial nos vales e terras baixas, e salientam o acentuado arrefecimento noturno.

No Porto, as temperaturas devem oscilar entre os 15 graus de máxima e os cinco de mínima, ligeiramente superior aos 14 e quatro de Lisboa.

Faro será a zona mais quente do país, com 17 graus de máxima. Em contraponto, Bragança deve sentir temperaturas entre os oito graus positivos e os três negativos.

Nas ilhas, o IPMA antecipa um domingo com muitas nuvens e com a possibilidade de aguaceiros para o arquipélago dos Açores.

Ponta Delgada terá temperaturas entre os 18 e os 13 graus, enquanto no Funchal o mercúrio deverá variar entre os 21 e os 17 graus.