Arranque do DTM em julho ameaçado

São cada vez mais as dúvidas quanto ao começo do Campeonato Alemão de Carros de Turismo, o famoso DTM, em julho no traçado urbano de Norisring.

A situação de pandemia com Covid-19 na Alemanha agravou-se e os responsáveis pelo primeiro dos dez eventos do calendário da competição não sabem ainda se vão ter de adiar ou cancelar a prova.

No atual cenário a corrida de Norisring (Nuremberga) deveria disputar-se a 13 e 14 de julho, mas parece cada vez mais complicado que tal se venha a concretizar dado o atual cenário no país. Caso não seja realizada a prova será a primeira vez que tal acontece desde 1959.

Os organizadores pediram mais tempo para tomarem uma decisão. “Acordamos com a ITR (promotor do campeonato) dizer algo até 1 de abril. Mas isso não é suficiente e adiamos isso por mais uma semana ou duas”, explicou Wolfgang Schlosser, presidente do Autombili Club Nurnberg, organizador da prova.

Schlosser explicou que para além de tempo para ponderar a situação sanitária também é necessário precaver o tempo necessário para vender uma certa quantidade de bilhetes para a prova, “porque sem espetadores o evento não pode ser financiado”.