Motores Arranque do DTM adiado para julho Por

O Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM) adiou o arranque da temporada 2020 para julho devido à pandemia de Covid-19.

A época da disciplina, que deveria iniciar-se no fim de semana de 24 a 26 de abril em Zolder (Bélgica), acabou por ser atrasada em virtude da rápida expansão da doença, que afeta atualmente toda a Europa e grande parte do mundo.

Zolder e as quatro provas seguintes do DTM 2020 foram mudadas para o final do ano, com o novo começo da competição a ser agora aprazada para o fim de semana de 10 a 12 de julho em Norisring (Alemanha).

Aquela que seria a primeira corrida do Deutsch Tourenwagen Masters no traçado russo de Igora Drive, terá agora lugar um mês depois – entre 31 de julho e 2 de agosto – apesar dos responsáveis pelo campeonato estarem mais inclinados em entregarem essa data para a ronda sueca, no circuito de Anderstorp, passando a prova da Rússia para de 2 a 4 de outubro.

O DTM conseguiu reter os 10 eventos do calendário original, mas foi agora obrigado a que a época possa terminar em novembro (13-15) em Monza, em vez de Hockenheim. Um calendário que consegue evitar a coincidência com a nova data das 24 Horas de Le Mans, que foram adiadas para 19 e 20 de setembro, uma semana depois do Campeonato Alemão de Turismo visitar Assen, na Holanda.