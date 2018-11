Motores Arnaldo Monteiro quer ser vice-campeão em Góis Por

É com o pensamento no segundo lugar do Campeonato Nacional SSV T2 de Todo-o-Terreno que Arnaldo Monteiro vai para o 25º Raid Paraíso TT de Góis, sétima e última etapa da temporada.

O piloto da Motos VR está apenas no seu ano de estreia no CNTT, mas depois da dupla vitória na categoria e também no Open da Taça Yamaha, as suas ambições passam claramente por um resultado que lhe permita assegurar o vice-campeonato.

Já para o outro piloto da equipa, Ricardo Carvalho, os objetivos na prova do Góis Moto Clube passam por ser rápido e lutar pela vitória que lhe tem fugido ao longo de toda a temporada.

Vítor Cândido, responsável pela Motos VR, tem a expetativa do melhor cenário para a equipa na prova deste fim de semana: “Para esta derradeira jornada Ricardo Carvalho está apostado em conquistar a vitória que devido a diversos infortúnios lhe tem vindo a fugir ao longo deste ano. Já o Arnaldo procura, acima de tudo, poder carimbar da melhor forma o Campeonato com uma vitória na classe para as máquinas sem monitorização Turbo. Estamos muito motivados e expetantes relativamente a esta competição”.

O Raid Paraíso TT de Góis realiza-se nos concelhos de Arganil e de Góis, arrancando desportivamente no sábado com a realização do prólogo que terá cerca de 12,8 Km. Já no domingo os participantes terão pela frente um único setor seletivo de 67 Km, percorrido por 3 vezes. A totalidade dos sectores seletivos é de cerca de 213,8 Km.