Motores José Pedro Gomes no top dez em Murça Por

José Pedro Gomes iniciou de forma muito positiva a sua participação no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2020.

O piloto de Montalegre foi terceiro na Divisão Turismo 2 e concluiu a prova no top dez absoluto da Rampa Porca de Murça, prova tristemente marcada pelo acidente de Luís Silva.

Desde a primeira subida do ‘warm-up’ que o piloto do Opel Astra mostrou do que seria capaz, foi o 13º mais rápido e o quarto entre os Turismo 2. Melhorou logo a seguir a sua marca e entrou no top três da Divisão. Na primeira subida oficial de prova conseguiu rodar abaixo de 2m24s e manteve o terceiro posto dos Turismo 2.

José Pedro Gomes abdicou de realizar o ‘warm-up’ final no domingo, mas na derradeira subida de treinos preparou aquela que seria a sua melhor subida do fim de semana, onde fixou a marca de 2m23,030s, à média de 105,7km/h. O que o deixou bastante satisfeito.

Infelizmente o acidente com vítimas mortais fez o transmontano esquecer qualquer tipo de festejo: “Quero expressar toda a minha solidariedade com as famílias das vitimas, esperando que os feridos recuperem rapidamente para assim poderem voltar à sua vida. Quero mandar um abraço ao Luís Silva, e espero que volte muito em breve e supere este período difícil”.

“Quanto ao desempenho do meu carro este fim de semana em Murça, correu bem, foi sempre a evoluir os meus tempos em cada subida efectuada. Temos ainda muito trabalho pela frente para evoluir o carro ainda mais, mas para a próxima prova vamos fazer ainda mais e melhor”, acrescentou José Pedro Gomes.