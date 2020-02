Motores Armindo Araújo lidera primeiro dia do Rali Serras de Fafe e Felgueiras Por

Armindo Araújo e Luís Ramalho lideram o Rali Serras de Fafe Felgueiras, primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, disputada que foi a primeira secção do evento.

Numa prova abrilhantada pela presença dos dois Hyundai i20 WRC dos pilotos oficiais Ott Tanak e Dani Sordo – que não pontuam nem se classificam – o protagonismo foi para os principais das viaturas R5.

Armindo Araújo, que este ano tripula um Skoda Fabia R5 Evo, assumiu a liderança logo na primeira especial, que ganhou com mais de cinco segundos de vantagem sobre Nikolay Gryazin.

O russo que veio a Portugal para treinar as provas de terra do Campeonato do Mundo, viria a ser o mais rápido na segunda especial, que foi a segunda passagem pelo troço de Aboim-Monte, com mais de 16 quilómetros de extensão.

Mas o tempo ganho por Gryazin seria irrelevante, já que o russo, que tripula um Hyundai i20 R5, perdeu o tempo ganho para Armindo Araújo e mais de dois segundos para o Campeão Nacional, Ricardo Teodósio, que foi o mais rápido na Fafe Street Stage que encerrou o dia.

O algarvio ganhou um segundo e meio ao líder, mas terminou o dia no terceiro posto, a mais de 11 segundos do piloto Santo Tirso, que parte para a segunda secção com mais de cinco segundos de vantagem sobre Nikolay Gryazin e quase 25 sobre Bruno Magalhães, que conclui a jornada no quarto posto, à frente do chileno Alberto Heller.

Já José Pedro Fontes perdeu mais de 42 segundos para o comandante da prova, e segue no sexto posto, diante de Diogo Gago, que tal como o piloto do Porto tripula um Citroën C3 R5 preparado e assistido pela Sports & You.

Nas duas rodas motrizes a vantagem vai para o estónio George Linnamae, em Peugeot 208 R2, com quase 20 segundos de vantagem sobre o britânico Ruari Bell, em Ford Fiesta, sendo Daniel Nunes, na terceira posição, o melhor português na categoria.

Em RC2N (Produção) o líder é Adruzilo Lopes, em Mitsubishi Lancer Evo IX, num dia em que a principal ‘baixa’ foi Pedro Meireles, em Volkswagen Polo R5.

Classificação após a 3ª PE

1º Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda) 24m33,2s

2º Nikolay Gryazin/Yaroslav Fedorov (Hyundai) + 5,2s

3º Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda) + 11,8s

4º Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai) + 24,8s

5º Alberto Heller/José Diaz (Ford) + 39,8s

6º José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën) + 42,6s

7º Diogo Gago/Victor Calado (Citroën) + 45,8s

8º Pedro Heller/Marc Marti (Volkswagen) + 49,3s

9º Miguel Correia/Pedro Alves (Skoda) + 1m01,6s

10º Manuel Castro/Ricardo Cunha (Skoda) + 1m18,2s