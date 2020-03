Motores Armando Carvalho imperial na Bairrada Por

Armando Carvalho e Ana Santos, em Mitsubishi Lancer Evo V, venceu o Rali da Bairrada, prova de abertura do Campeonato Centro de Ralis.

Um evento que também ‘abriu as hostilidades’ no que diz respeito ao Desafio Kumho Centro e ao Desafio Kumho Asfalto 2020.

Fotos: Nuno Dinis

A dupla destacou-se neste evento que brindou os entusiastas da região do espumante, vencendo cinco das seis especiais que compunham a prova, e quatro no que diz respeito à disputa entre os concorrentes que dispunham de pneus da marca coreana.

Os grandes opositores aos vencedores foram Nuno Mateus e Paulo Pimentel, também em Mistsubishi Lancer Evo, mas inscritos no Campeonato de Portugal de Clássicos de Ralis, competição cuja temporada também se iniciou na Bairrada. Isto apesar de problemas de tração na Street Stage inicial, onde também uma rutura no cabo do acelerador os fez descer para o quarto lugar da Divisão 1 Kumho.

A segunda posição da Divisão foi para Rui Santos e João Sebastião, no Subaru Impreza da Domingos Sport, que lograram mais um segundo lugar absoluto e no Desafio Kumho, onde terminaram à frente de Paulo Correia e Tiago Amado. É que, apesar de ter efetuado metade do rali a com um coletor de escape partido, a dupla do Renault Twingo R2 rodou sempre forte e mereceu o prémio final.

Já na Divisão 2 Kumho o triunfo foi para Fábio Santos e Ricardo Sismeiro. A dupla do Citroën Saxo reclamou a vitória depois de uma acesa batalha, primeiro a três e depois a dois, quase até ao último quilómetro.

Pedro Santos e Beatriz Pinto impuseram o Peugeot 206 RC na Street Stage, mas um problema no acelerador obrigou-os a desistir. E aí foi Pedro Silva e Nuno Rodrigues da Silva quem liderou a bordo de um Peugeot 206 GTi.

As oito décimas que separavam a dupla dos futuros vencedores acabou por ser anulada, pois Fábio Santos venceu três dos quatro troços que restavam e superou Pedro Silva por 13,4s, enquanto Filipe Abrantes e Marco Vilas Boas levou o seu Citroën C2 R2 à terceira posição, depois de uma prova sem erros.

O 3º DESAFIO KUMHOPORTUGAL ruma agora a uma jornada dupla, já no próximo fim-de-semana, a norte, para o Rali Vieira do Minho, senda prova do DESAFIO KUMHO NORTE, enquanto a sul, o Rali de Loulé abre o DESAFIO KUMHO SUL. Ambos pontuam ainda para o DESAFIO KUMHO TERRA.