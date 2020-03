Motores Entrada ‘à leão’ de Filipe Abrantes no Campeonato Centro de ralis Por

Filipe Abrantes e Marco Vilas Boas tiveram uma participação notável no Rali da Bairrada, prova de abertura do Campeonato Centro de Ralis.

Um evento que também ‘abriu as hostilidades’ no que diz respeito ao Desafio Kumho Centro e ao Desafio Kumho Asfalto 2020, onde a dupla do Citroën C2 R2 da JMR Competição foi sétima à ‘geral’ e terceira da sua classe.

Foto: Nuno Dinis

Filipe Abrantes também foi terceiro no Desafio Kumho Centro Asfalto-Divisão 2, evidenciando um ritmo forte ao longo de todo o evento, apesar de todos os condicionalismos que o rodearam.

“Sabíamos que ia ser um rali difícil, que se avizinhavam condições atmosféricas adversas e que iríamos ter fortes opositores mas ainda assim tivemos um rali onde conseguimos atingir nossos objetivos. O carro esteve imaculado e a JMR Competição fez um trabalho excelente com o nosso carro”, refere o piloto de Águeda a propósito desta participação.

Para Filipe Abrantes “foi sem dúvida um excelente resultado”, salientando o “imenso apoio do público pois quase que” estava “a correr em casa”. E acrescenta agradecimentos “à família e amigos e muito obrigado à JMR Competição por todo o profissionalismo”.

O piloto aguedense diz estar já a preparar a próxima prova, o Rali Vila Medieval de Ourém, a 4 e 5 de Abril”, uma prova em pisos do asfalto, com organização do Olival Motorizado.