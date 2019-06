Motores Fernando Teotónio foi ‘rei’ no Desafio Kumho em Castelo Branco Por

Fernando Teotónio reforçou a liderança nos Desafiios Kumho Asfalto e Centro no Rali de Castelo Branco. O piloto do Mitsubishi Lancer, acompanhado por Luís Morgadinho, esteve irrepreensível na prova que pontuou para o Campeonato Centro de Ralis.

No Rali de Castelo Branco os Desafios Kumho Asfalto e Centro viram a sua quilometragem subtraída em 30 quilómetros, já que das sete especiais previstas duas foram anuladas por razões de segurança relacionadas com um incêndio florestal e com a assistência média a uma equipa, na sequência de uma saída de estrada.

Fernando Teotónio tirou bom partido do fiável Lancer Evo IX preparado pela Domingos Sport, somando a sua quinta vitória absoluta no no Desafio Kumho, para além de vencer a prova ‘à geral’ no Campeonato Centro de Ralis.

Atrás de Fernando Teotónio e Luís Morgadinho terminaram Armando Carvalho e Ana Santos, cada vez mais competitivos aos comandos do Mitsubishi Evo V. A equipa conseguiu sempre ser a segunda mais rápida nas três especiais disputadas sem perturbação. E preparavam-se para assegurar um justo segundo posto quando um furo na penúltima especial os forçou a parar. No processo perderam quase oito minutos e ficaram arredados dos lugares cimeiros.

Desta forma o segundo posto na Divisão 2 foi para Nuno Mateus e Paulo Pimentel, em Mitsubishi Lancer Evo IV, que na prova beirã estiveram envolvidos numa dupla batalha, pois disputam o Desafio Kumho Portugal e lutam também pelo Campeonato de Portugal de Clássicos de Ralis, onde viriam a alcançar o primeiro triunfo na competição com os pneus coreanos. A regularidade foi a ‘arma’ de Nuno ferreira e Pedro Cação para terminarem no último lugar do pódio, com o Mitsubishi Evo VII.

Na Divisão 2 Gonçalo Henriques, acompanhado por Tomás Branco, não deu hipóteses, impondo o seu Renault Clio, apesar do motor do mesmo falhar na última especial. Isso impediu que terminassem no pódio das duas rodas motrizes do Campeonato Centro de Ralis, ainda que se impusessem na segunda categoria do Desafio Kumho.

António Saltos e Tiago Carvalho estiveram muito bem no Opel Kadett e garantiram o segundo lugar na Divisão 2, que ficou completo com Pedro Silva e Luís Ribeiro. A dupla do Peugeot 206 GTi chegou ao terceiro posto na primeira especial de domingo e conseguiu construir uma vantagem que lhe permitiu ficar a salvo de ataques de quem o seguia na classificação

O Desafio Kumho Portugal ruma agora ao Alto Minho. Já no próximo fim-de-semana, cumpre-se mais uma jornada do Desafio Kumho Norte, integrada no Rali Viana do Castelo, organizado pelo Clube Automóvel de Santo Tirso.