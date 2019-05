Motores Arganil remete para a ‘lenda’ Walter Rohrl Por

O regresso do Rali de Portugal a Arganil faz recordar alguns duelos da prova que na altura se chamava ‘Rallye de Portugal Vinho do Porto’.

Estava-se em 1980 e um par de Fiat 131 Abarth abordava a prova lusa do Campeonato do Mundo, não com uma mas com duas ‘lendas’ de serviço; Markku Alen e Walter Rohrl.

Se Alen e o Rali de Portugal têm uma ligação ‘umbilical’, a verdade é que nesse ano o alemão emergiu como vencedor, qual D. Sebastião no nevoeiro que então se abateu sobre as classificativas da região centro do país.

O finlandês, com três vitórias em solo lusitano no seu currículo, era o favorito ao triunfo, liderou no começo do rali, mas apenas numa especial. Bernard Darniche e Ari Vatanen também estiveram na frente até o francês ter tido problemas na junta do motor do seu Lancia Stratos e o Ford Escort RS1600 do escandinavo ter uma saída de estrada.

A partir daí a prova pertencia aos Fiat azuis e brancos de Turim. “Na altura era novo na equipa e Alen era o sr. Portugal, tinha ganho tantas vezes e andava sempre depressa neste rali – e daquela vez era o mesmo”, conta Rohrl.

O alto piloto germânico prossegue lembrando o passado: “Estávamos 10 minutos à frente do carro mais próximo, mas Markku continuava a forçar o andamento. Saí de uma especial e o meu carro de assistência despistou-se e bateu no meu carro. Foi mau. As rodas não estavam direitas, mas depois fomos para Arganil…”.

A classificativa de Rohrl fala tinha 44 quilómetros – é este ano encurtada para 14,44 km – e para além da extensão foi disputada sob condições climatéricas muito difíceis. “Sabia que o nevoeiro viria, por isso tinha treinado esta especial mais do que qualquer outra. Normalmente fazíamos reconhecimentos duas ou três vezes, mas desta vez eu fi-la cinco vezes. Passei a conhecê-la bem. Tão bem que pude deitar-me, fechar os olhos e fazê-la na minha mente. Quando abri os meus olhos estava no final da especial”, recorda o ‘ás’ de Regensburg.

Walter Rohrl diz mesmo: “Parei o relógio e o tempo era o mesmo que eu tinha feito. Era 3m48s mais rápido do que todos os outros. Na linha de partida disse ao Christian (Geistdorfer, o co-piloto) para apertar o seu cinto. Disse-lhe que queria fazer todos os outros darem a sua licença de condução no final desta especial. Queria batê-los a todos”.

E o alemão da Fiat fez isso mesmo, sabendo de cor as curvas e as retas daquela classificativa, apesar dos seus 44 km. Mesmo assim se tem quaisquer pontos de referência, escondidos pelo nevoeiro.

“Foi como conseguisse ver através do nevoeiro. Isso mostrou como importante era a preparação do rali. Temos confiança na preparação e ganhamos coragem com essa confiança”, acrescenta Rohrl, como que a explicar como Arganil ganhou a sua fama no Rali de Portugal.