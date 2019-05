Narendra Modi empossado para segundo mandato como PM da Índia

Narendra Modi foi hoje empossado para um segundo mandato como primeiro-ministro da Índia, após o seu triunfo eleitoral que consolidou o domínio dos nacionalistas hindus sobre a democracia mais populosa do mundo.

Na cerimónia protocolar junto ao palácio presidencial em Nova Deli, perante 8.000 pessoas, Modi jurou fidelidade à Constituição e manter a “soberania e integridade da Índia”.

O chefe do Governo e o seu Bharatiya Janata Party (BJP, Partido do Povo Indiano) conseguiram uma larga maioria parlamentar nas legislativas realizadas durante seis semanas.

Os nacionalistas hindus conseguiram o melhor resultado da sua história (303 lugares em 542) e aniquilaram o seu principal adversário, o histórico Partido do Congresso, de Jawaharlal Nehru (o primeiro chefe do governo da Índia) e de Indira Gandhi, que governou a Índia durante quase 50 anos e que não obteve agora mais de 52 deputados.

Depois de Modi, cerca de 50 responsáveis do BJP (incluindo o seu presidente Amit Shah) e dos seus aliados foram empossados como ministros e secretários de Estado, embora ainda não tenha sido anunciada a repartição das pastas. A legislatura termina em 2024.

Nova Deli convidou para a cerimónia os dirigentes e representantes da organização regional do golfo de Bengala (BIMSTEC, que além da Índia inclui o Bangladesh, Nepal, Butão, Sri Lanka, Birmânia, Tailândia) e entre os assistentes estavam também os líderes do Partido do Congresso, Sonia e Rahul Gandhi.

Modi não convidou o primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, o que indica que as relações continuam tensas entre os vizinhos e rivais nucleares.