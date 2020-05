Motores Rali de Portugal anulado Por

A edição 2020 do Rali de Portugal foi anulada devido à incerteza provocada pela pandemia de coronavirus no país.

Já corriam rumores sobre esta possibilidade, mas agora a decisão foi oficializada, com o anúncio do cancelamento da prova portuguesa do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) que estava prevista para o período entre 21 e 24 de maio.

Em comunicado o Automóvel Clube de Portugal (ACP), organizador do evento, referiu que “após uma avaliação levada a cabo juntamente com os nossos parceiros, os diferentes municípios, as autoridades nacionais e os patrocinadores, todas as condições de saúde e de segurança necessárias para gerir o Rali de Portugal de uma forma segura não estão reunidas, dada a situação imprevisível na qual vivemos estes dias, e também perante a incerteza da abertura das fronteiras e do espaço aéreo nacionais”.

O ACP diz ainda que “lamenta profundamente esta decisão”, mas diz que ela é “responsável, tendo em conta os milhares de entusiastas, as equipas, os municípios, os patrocinadores e todas as pessoas implicadas no evento”.

O Rali de Portugal é uma prova histórica do WRC, em cujo calendário figurou entre 1973 e 2002, e depois em 2008, antes de um regresso sem interrupções depois de 2009. Sendo que é de esperar que regresse ao campeonato mundial em maio de 2021.