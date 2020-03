Motores Ralis de Portugal e Itália adiados Por

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou o adiamento dos Rali de Portugal e do Rali de Itália, na Sardenha, devido à pandemia de coronavírus.

O Clube Automóvel de Itália indicou que mudar a data da sua prova – prevista para o período de 4 a 7 de julho – é resultado da atual situação sanitária do país, sendo que a FIA quase simultaneamente confirma a não realização da prova portuguesa no fim de semana inicialmente previsto (22 a 24 de maio).

Isto faz elevar para três os ralis do Campeonato do Mundo (WRC) adiados devido à propagação do vírus Covid-19, sendo que neste momento nenhuma data foi avançada para estes eventos.

Olivier Ciesla, responsável máximo pelo promotor do WRC, referiu que “todas as partes se vão esforçar para encontrar outras datas potenciais para os ralis adiados para mais tarde se a situação do Covid-19 melhorar, tendo em conta a logística do campeonato, a capacidade dos concorrentes em viajar e também as possibilidades do país em questão em preparar-se e acolher o WRC nessa altura”.