Nas Notícias Aprenda aqui a disfarçar riscos na pintura do automóvel Por

Existem muitas situações que podem estar na origem de riscos na pintura de um automóvel. Uma manobra mal calculada, sua ou de terceiros, vegetação próxima da via em que se circula, uma abertura de portas sem acautelar se havia espaço, ou até mesmo riscos feitos de forma propositada.

Mas fique descansado que para riscos superficiais existem soluções práticas e baratas, usando, como tal, algumas dicas que lhe vamos deixar para que o seu carro continue a espelhar com uma pintura atrativa, como é o gosto de qualquer proprietário de um veículo que cuida do detalhe. Mas atenção que não existem soluções milagrosas quando os riscos são profundos. Aí, só mesmo visitando uma oficina para reparar.

Desde logo, é importante ter a noção de que por mais cuidado que possa ter com o seu veículo, ter aranhões acaba por ser natural dado o uso, pois está sempre sujeito a qualquer imprevisto na via pública quando circula ou estaciona.

Entre as soluções caseiras que existem quando os riscos não são muito profundos, não afetando a chapa do veículo, há quem opte por produtos e líquidos, mas existe uma coisa que você deve fazer de imediato quando quiser disfarçar um arranhão: lavagem do veículo.

1 – Lavagem do veículo

É importante que comece por lavar bem o veículo para que perceba a verdadeira extensão do problema. E para isso, recorra a jatos de alta pressão e use esponjas adequadas.

Após a lavagem, use um pano seco que lhe irá permitir ter uma noção mais real do arranhão.

2 – Cera para carros

Quem cuida dos detalhes do veículo e da sua estética, por regra, já tem em casa uma cera própria para quando realiza as lavagens do carro.

Se não for o seu caso, deve comprar num supermercado uma cera para a chapa dos veículos. Ela ajudará a proteger o verniz da pintura. E em caso de arranhão, ajuda a disfarçar o local afetado. E a proteger a pintura também.

Neste caso concreto já após a existência do arranhão, a cera permite corrigir pequenas imperfeições.

3 – Lixar a zona do arranhão

Em alguns casos é necessário recorrer a uma lixa fina para colocar a zona do arranhão mais macia. Faça isto com todo o cuidado. Use movimentos suaves e sem pressa. Não continue a lixar se a zona ficar com aparência baça.

4 – Massa de polimento

Depois de ter a superfície afetada lixada e macia, opte por colocar massa de polimento. Aqui deve fazê-lo com movimentos circulares e sempre com suavidade. A pressa é inimiga da perfeição.

Quando verificar que tem o espaço do arranhão preenchido, limpe com um pano seco, de preferência de camurça.

5 – Não faça estas tarefas em dias de muito calor

Se está a pensar em realizar estas tarefas é importante estar atento às condições climatéricas. Os dias de muito calor não são aconselháveis para tentar tirar pequenos arranhões dos veículos.

Escolha sempre dias com temperatura amena e não realize estes trabalhos diretamente ao sol. Procure estar abrigado do sol e coloque também o carro resguardado dos raios solares.

Líquidos e canetas de retoque

Agora que já aprendeu como disfarçar arranhões nos carros, fique a saber que não existem milagres e quando o arranhão é profundo só mesmo a intervenção de um pintor de veículos em local especializado o poderá ajudar. É que em alguns arranhões, só mesmo a aplicação de tinta poderá solucionar o problema.

Esteja atento e evite que os arranhões profundos originem outros problemas. Não deixe arranhões profundos expostos à corrosão.

As dicas que lhe deixamos permitem disfarçar os riscos, não os retirar na totalidade.

Além de líquidos, há quem opte por comprar canetas de retoque ou esmalte, que ajudam a corrigir riscos no veículo. Imagine a função do corretor nas folhas. Ainda que o efeito visual seja diferente, a ideia da execução é semelhante.

Estas canetas são vendidas em lojas de carros ou oficinas. Geralmente, estas canetas até são comercializadas como um kit com esponjas de polimento.

Onde ocorre a maioria dos riscos nos veículos?

para-choques;

portas junto das maçanetas sobretudo;

rodas.