Nas Notícias “Aposto o meu salário em como a ministra da Saúde não vai a um hospital público há anos” Por

André Ventura reagiu às declarações de Marta Temido, que tentou desvalorizar as carências nas unidades do Serviço Nacional de Saúde, garantindo que a ministra da Saúde “não vai a um hospital público há anos”.

Em declarações ao PT Jornal, o líder do Chega sustentou que a governante diz “disparates” porque não acredita que, após as Legislativas de 6 de outubro, se mantenha no cargo.

“Continua a saga com esta ministra da Saúde, que obviamente continua a dizer os disparates que diz por já não ter qualquer esperança política de de reconduzida no cargo”, afirmou.

“Para além dos ziguezagues da contratação de médicos que, afinal, não acontecem, a ministra tem o desplante de dizer que as coisas não estão tão mal como parecem. Deve ser o efeito contágio da ministra da Justiça, que teve o desplante de dizer que a justiça nunca funcionou tão bem”, acrescentou.

“Estará tudo cego neste Governo? Só pode ser falta de conhecimento. De vivência dos próprios serviços públicos que tutelam. Apostaria o meu salário em como a ministra da Justiça não recorre a um hospital público há vários anos”, concluiu André Ventura.