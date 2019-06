Motores Joaquim Teixeira motivado para somar terceiro triunfo do ano na Covilhã Por

Depois de se impor na Divisão Turismos 3 na Falperra e em Santa Marta de Penaguião, Joaquim Texeira quer repetir o feito na Rampa da Serra da Estrela.

Na prova do CAMI Motorsport o piloto do Seat Leon Eurocup preparado pela MartinSpeed sabe que terá um desafio difícil pela frente, pois normalmente a subida ao topo de Portugal Continental não favorece o carro espanhol.

Foto: Foto GTI

Ainda assim Joaquim Teixeira chega à Covilhã na liderança do campeonato da classe onde se insere, pelo que a motivação para obter novo êxito é muito grande: “A Serra da Estrela é uma rampa muito inclinada e que favorece as viaturas de tração total e com mais potência, mas, como sempre, vou lutar até ao fim pelo melhor resultado para o dedicar a todos os meus patrocinadores.

“Quero ser rápido, consistente mas com alguma contenção, pois na semana seguinte o Seat Leon vai fazer o Circuito de Vila Real e quero entregar o carro impecável aos meus colegas Joaquim Teixeira e Daniel Teixeira, que vão participar nessa corrida”, refere ainda o piloto transmontano do Bompiso Racing.