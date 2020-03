Motores Aposta no BRC espelha desejo de António Rodrigues de lutar pelos lugares cimeiros Por

António Rodrigues decidiu apostar novamente no BRC Evo 05 para o Campeonato de Portugal de Montanha 2020.

O piloto duriense, que se estreou na Rampa de Santa Marta 2019, então com um Mitsubishi Evo IV, deu logo nas vistas conseguindo vencer a FANS Cup, que premeia a época mais regular.

Foto: FOTO GTI

Isto fez António Rodrigues sentir-se “muito bem e motivado, até porque também fui muito bem acolhido por todos quantos fazem parte da família da Montanha”.

“2019 foi um ano de aprendizagem e adaptação ao campeonato, tendo ficado agradavelmente surpreendido com o ambiente e com a competitividade do campeonato. Também me senti feliz com as minhas prestações, quer nas melhorias de tempos subida a subida, em cada rampa, quer nos resultados, e foi natural a motivação para continuar”, afirma o piloto duriense.

António Rodrigues vai integrar a equipa NJ Racing. É uma decisão natural, dada “a enorme amizade” que o une aos irmãos Guimarães e ao Nuno Pinto e ao fantástico ambiente que se vive na equipa”. E assinala: “Foi a NJ Racing que me deu a oportunidade de participar na minha primeira prova federada, a Super Especial de Vila Real do ano passado”, onde guiou o Peugeot 206 de João Guimarães.

Volta a apostar no BRC EVO 05, que estreou na Rampa de Boticas 2019 e tem como objetivo “participar na maior parte das provas do calendário, assim me permita a minha vida profissional e os apoios que arranjar. Assume ainda que “mais habituado ao protótipo e à exigência da modalidade, quero melhorar os meus resultados e chegar bem perto do pódio”.