Motociclismo António Maio satisfeito por atingir os objetivos em Portalegre Por

António Maio conseguiu na 33ª Baja de Portalegre 500 um magnífico segundo lugar na competição de motos, muito embora o seu principal objetivo fosse treinar para o próximo ‘Dakar’.

O piloto da Yamaha Fino Motor Racing conseguiu sempre andar num bom ritmo, não facilitando de forma alguma o triunfo a Sebastian Buhler, e mostrando estar pronto para enfrentar o desafio do próximo mês de janeiro na Arábia Saudita.

No ‘seu’ Alentejo, António Maio sentiu-se como ‘peixe na água’, mostrando um grande à vontade aos comandos da Yamaha que ostentou # 1. Rodou e adaptou-se bem às características do terreno, o que o preparou para o ‘Dakar’, como tinha planeado.

“Portalegre é sempre uma corrida que dá bastante gozo fazer por toda a sua envolvência. Este ano vim para aqui com um objetivo diferente, pois a ideia é rolar com a mota que irei levar ao Dakar e por este motivo a minha estratégia foi outra”, explicou o piloto de Borba depois de concluir mais uma Baja de Portalegre.

Maio sublinhou também: “Conseguimos adaptar muito bem a mota, tendo em conta as características do terreno, e fiquei bastante satisfeito com a sua performance. Andei num ritmo razoável e acabei por conseguir fazer um bom resultado pois alcançar um segundo lugar numa prova destas é sempre muito positivo”.

“Saio desta competição muito satisfeito porque consegui atingir os objetivos. Deixo desde já os meus agradecimentos aos meus mecânicos e à minha equipa que tem feito um trabalho excelente e aos meus patrocinadores que me tem apoiado neste projeto”, concluiu o piloto da Yamaha Fino Motor Racing.