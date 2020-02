Motociclismo António Maio de regresso ao ‘Nacional’ de Todo-o-Terreno Por

António Maio está de regresso ao Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, depois de ter participado no Rali Dakar 2020, onde conseguiu um brilhante top 30 da classificação das motos.

O piloto de Borba alinha aos comandos da Yamaha da Fino Motor Racing na 27ª edição do Raide TT de Góis, onde figura entre os à vitória e que é bastante do seu agrado.

“Já há algum tempo que não participo nesta prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, mas é uma prova de que gosto bastante. No ano passado o meu foco principal foi treinar para o Dakar 2020 e por isso não consegui cumprir todo o calendário do CNTT”, observa António Maio.

Em 2020 o programa do piloto alentejano promete ser mais completo: “Este ano começo desde já a minha participação nas provas do nacional com o objetivo de obter a melhor classificação possível. Sei que a competitividade é grande, mas sei que tenho capacidades para conquistar bons resultados e obviamente que vou sempre tentar lutar pela vitória”.

A 27ª edição do Raide TT de Góis vai-se disputar nas pistas dos concelhos de Arganil e Góis sendo composta por dois Sectores Seletivos. O SS1 vai contar com 206km cronometrados enquanto o SS2 terá 129 km sendo o percurso realizado por todos os pilotos. No total a prova terá cerca de 335,5 Km cumpridos ao cronometro.