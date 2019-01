Motociclismo António Maio já é o quarto dos estreantes no ‘Dakar’ Por

António Maio concluiu a quinta etapa do Rali Dakar 2019 como o quarto melhor estreante na prova, depois de realizar o 26º tempo e ascender a um lugar no top 30 da classificação geral das motos

Na tirada que ligou Moquegua a Arequipa o piloto da Yamaha Fino Motor Racing adotou um ritmo consistente, apesar de contar com uma Yamaha que apenas foi assistida por si e não pela estrutura francesa Drag’on Rally Team, dada a natureza de etapa maratona.

Foto: Magnus Torquato

À chegada ao bivouac de Arequipa Maio salientou a dureza da etapa que acabara de terminar: “Foi um dia muito duro e acima de tudo muito perigoso. Era rápida com muitos perigos e que não deu para desfrutar do prazer que me tem dado a navegação. Foi uma etapa com muito fesh fesh e muita pedra, o que levou a muitas quedas. Eu elizmente não tive nenhuma queda significativa, as que tive aconteceram nas dunas e não foram nada de mais”.

“A etapa teve uma partida em grupos de dez. Consegui ir para a frente do meu grupo, juntamente com um espanhol, o que me permitiu ir até cerca dos 100 quilómetros sem pó. Depois começámos a apanhar alguns pilotos que tinham partido à nossa frente e aí foi tudo mais complicado”, salientou o piloto de Borba.

Foto: Duda Bairros

António Maio destaca ainda que que o importante foi ter continuado a chegar ao fim com a moto impecável. “Apenas fiquei sem o travão de trás a poucos quilómetros do final. Agora vou desfrutar de um dia de descanso e até vou dormir ao hotel. Sinto-me fisicamente bem, as etapas não têm sido custosas de fazer. O mais complicado é fazer as ligações. Hoje tivemos de fazer mais 500 quilómetros para aqui chegar depois de terminada a especial cronometrada”, acrescenta.

Arequipa é a segunda maior cidade do Peru e também foi a primeira cidade a receber o Dakar em 2012. Também “serviu de bivouac” em 2013 e 2018. AS motos e quad deixarão este bivouac ainda durante a noite para, numa ligação de 200 quilómetros, se deslocaram a um outro já perto do início da sexta especial que se realiza amanhã.