Europa Explosão de padaria em Paris fez dois mortos e 47 feridos

Pelo menos dois bombeiros morreram e 47 outras pessoas ficaram feridas, dez das quais gravemente, na explosão de hoje numa padaria de Paris, informou a Prefeitura de Paris.

Os números da prefeitura corrigem dados anteriores, que apontavam para quatro mortos, dois bombeiros e dois civis.

“A onda de choque espalhou-se pelas quatro ruas adjacentes a cerca de 100 metros e estamos a investigar todos os lugares para ver se há outras vítimas,” disse no local o comandante dos bombeiros de Paris, Eric Moulin.

O procurador de Paris, Rémi Heitz, disse também no local que, nesta fase, as autoridades acreditam que a explosão teve “obviamente uma origem acidental, uma fuga de gás”.

“Primeiro, há uma fuga de gás, depois a chegada de bombeiros, seguida por uma explosão que causou o incêndio”, explicou.

A explosão aconteceu hoje de manhã, pelas 09:00 (08:00 em Lisboa) numa padaria no 9.º bairro de Paris, capital de França, quando os bombeiros já estavam no local a combater as chamas, e destruiu montras e vidros de janelas de habitações circundantes.

Fonte oficial da secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas disse à Lusa que o Consulado de Paris está a monitorizar a situação e não há, até ao momento, informação de portugueses entre as vítimas.

A explosão aconteceu ao início de mais um dia de protestos em Paris do chamado movimento dos ‘coletes amarelos’, que se teme que pode degenerar em distúrbios.

Em toda a França estão mobilizados cerca de 80 mil polícias e agentes dos serviços de segurança.

Este é o nono sábado de mobilização contra o aumento dos combustíveis, por uma taxação mais justa e contra a queda do poder de compra.

A emblemática torre Eiffel estará fechada hoje, tal como uma dezena de museus em Paris, para prevenir qualquer impacto de uma possível manifestação marcada pela violência.