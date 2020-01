Motociclismo António Maio já cumpriu as verificações do ‘Dakar’ Por

António Maio já cumpriu as necessárias verificações técnicas e administrativas do 42º Rali Dakar, fazendo passar no ‘exame’ o piloto português e a Yamaha 450F # 53.

Com o claro objetivo de concluir a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial, o alentejano de Borba quer ter mais sorte na Arábia Saudita do que teve em 2019 na América do Sul, quando desistiu devido a uma avaria, assim a fiabilidade da mota o permite. Aspeto em que está confiante.

“Estamos de volta ao Dakar e desta vez o objetivo é terminar a corrida. Ao longo da temporada desportiva de 2019 estive concentrado em preparar-me para este momento e por isso o meu foco principal é não comprometer a prova. Tenho ambições de alcançar uma boa classificação e penso que é uma meta que está ao meu alcance. Vou dar o meu melhor para realizar da melhor forma esta competição”, contou António Maio.

Desportivamente o Rali Dakar tem início amanhã, mas antes do arranque para a primeira etapa os pilotos cumprem ainda a cerimónia oficial de partida onde têm a oportunidade de conviver com os restantes concorrentes e celebrar o início de mais uma aventura.

A etapa de abertura da competição conta com muita variedade de pisos e vai colocar os pilotos em contacto com algumas das principais dificuldades da Arábia Saudita.

Fique com um conjunto de imagens referente às verificações técnicas de António Maio neste evento.