Abel Ferreira derrotado e PAOK pode perder liderança na Grécia

O PAOK perdeu hoje na visita ao Aris (4-2) e tem a liderança da Liga grega de futebol em risco, com a formação treinada por Abel Ferreira a poder ser ultrapassada pelo Olympiacos, de Pedro Martins.

O dérbi de Salónica, relativo à 17.ª jornada, até começou bem para o PAOK, que se adiantou no marcador aos 10 minutos através do avançado polaco Karol Swiderski, mas o Aris empatou a partida sete minutos depois por intermédio do sueco Daniel Larsson, após assistência do português Bruno Gama.

Ainda antes do descanso, aos 41, o defesa espanhol Fran Vélez colocou a formação da casa em vantagem pela primeira vez e, no recomeço da partida (47), Lindsay Rose, das Maurícias, ampliou a vantagem para 3-1.

Aos 70, o brasileiro Sasha apontou o quarto golo do Aris e o melhor que o PAOK conseguiu foi reduzir para 4-2 aos 77 pelo também ‘canarinho’ Leo Matos. Além de Bruno Gama, o Aris contou também com o luso Hugo Sousa entre os convocados (foi suplente não utilizado), enquanto Vieirinha foi titular na formação do PAOK.

Com a derrota, o PAOK segue agora com 40 pontos, mais dois do que o Olympiacos, que recebe no domingo o Panathinaikos e, em caso de vitória, pode passar para a liderança isolada da liga helénica.